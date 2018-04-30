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ЕС может урезать финансирование Польши и Венгрии – СМИ
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    ЕС может урезать финансирование Польши и Венгрии – СМИ

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    ЕС может урезать финансирование Польши и Венгрии – СМИ

    Москва, 30 апреля. Евросоюз может урезать финансирование Польши, Венгрии и других государств, где независимость судей находится под угрозой, сообщают зарубежные СМИ.

    Как пишет Financial Times, о предписании, которое позволит снизить финансирование стран, где финансовое управление находится под угрозой из-за проблем с верховенством закона, Еврокомиссия собирается сообщить в среду.

    По словам источника издания, данная мера не коснется конечных бенефициаров средств ЕС, однако может затронуть Польшу и Венгрию.

    Напомним, ранее Еврокомиссия запустила процедуру, в результате которой Польша из-за проблем с верховенством закона может лишиться права голоса в Совете ЕС. Чтобы избежать данной меры, Варшаве необходимо решить проблемы с судебной реформой. В настоящее время 13 законов, принятых в рамках реформы в Польше, в ЕС считают нарушающими принципы верховенства права и предоставляющими политической власти контроль над судебной.

    Автор: Василий Котов
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