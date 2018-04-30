В израильской армии отказались комментировать ночные удары по Сирии

Тель-Авив, 30 апреля. В израильской армии отказались комментировать ночные удары по сирийским военным объектам и информацию о том, что Тель-Авив мог быть к ним причастен.

Соответствующий ответ дала сотрудница израильской армейской пресс-службы на запрос РИА Новости.

«Мы отказываемся от комментариев», — сказала она.

Напомним, ранее сирийское агентство SANA сообщало, что в ночь на понедельник ударам подверглись военные объекты правительственных войск Сирии в городах Алеппо и Хама.

Как передавал военный источник, удары были нанесены по складам оружия, также атаке подверглась база 47-й бригады, передает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Израильская армия неоднократно бомбила объекты на территории Сирии, объясняя это якобы «стремлением не допустить современного оружия в руки враждебных элементов».