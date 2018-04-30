Два взрыва прогремели в Афганистане, один человек погиб

Москва, 30 апреля. В понедельник в Афганистане прогремели два взрыва. Как сообщают местные СМИ, террорист-смертник подорвался в Кабуле, второй взрыв произошел в провинции Нангархар, где взорвалась придорожная мина.

Как передает телеканал Tolo News, афганистанская полиция уже подтвердила сообщения о взрыве в столице страны. Предполагается, что целью взрыва, который, по данным 1TV, осуществил смертник на мотоцикле, были представители Национального директората безопасности.

На востоке страны в провинции Нангархар взорвалась придорожная мина, передает 1TV. В результате взрыва погиб один сотрудник полиции, еще пять человек пострадали. Как уточняет Tolo Newsб среди пострадавших – заместитель губернатора округа Бесад.

Накануне, как сообщала «Газета.ру», в Киеве взорвался автомобиль на улице Михаила Драгоманова, один человек погиб.