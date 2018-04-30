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В Латвии призвали Европарламент ввести санкции за героизацию нацизма
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    В Латвии призвали Европарламент ввести санкции за героизацию нацизма

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    В Латвии призвали Европарламент ввести санкции за героизацию нацизма

    Москва, 30 апреля. В Латвии Европарламент призвали ввести санкции за героизацию нацизма. Соответствующую петицию направил европейским парламентариям лидер латвийского объединения «Против нацизма» Янис Кузинс.

    Кузинс предложил наказывать санкциями жителей, политиков, чиновников Евросоюза и спонсоров политических партий, которые проводят, финансируют и принимают участие в демонстрациях «ветеранов-нацистов» и других подобных мероприятиях, передает Sputnik Латвия.

    Также санкционные меры, по мнению латвийского общественного деятеля, должны применяться к организациям и странам, которые выражают идеи фашизма косвенными способами. В качестве примера таких организаций он привел «Латышский легион» (Waffen SS) и украинскую дивизию СС «Галичина».

    Чтобы определить, какие идеи и символы нужно расценивать как близкие к идеологии нацизма, Кузинс предложил создать группу из представителей разных стран, которые бы занялись этим вопросом. Кузинс отметил, что для реализации его предложения можно создать «антинацистский список Магнитского». Петицию Кузинса Европарламент рассмотрит 16 мая.

    Автор: Василий Котов
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