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Износ сцепления: эксперт назвал опасность старта автомобиля со второй передачи
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    Износ сцепления: эксперт назвал опасность старта автомобиля со второй передачи

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    Износ сцепления: эксперт назвал опасность старта автомобиля со второй передачи
    Москва, 30 апреля. Начало движения автомобиля с механической трансмиссией со второй передачи ведет к ускоренному износу муфты сцепления, сообщил автоэксперт Джейсон Фенске на своем YouTube-канале Engineering Explained.

    Фенске пояснил, что в случае старта со второй передачи не обеспечивается полное сцепление и вследствие этого муфта трансмиссии начинает проскальзывать, что в свою очередь неизбежно ведет к ускоренному ее износу. Для полного включения сцепления на первой передаче необходимо разогнать легковой автомобиль до восьми километров в час, а, продолжая движение на второй передаче — до шестнадцати километров в час, сообщил эксперт.

    Однако, если машина спускается с горки или находится в движении, когда водитель выжимает сцепление, то включение второй передачи не приведет к подобным последствиям, отметил нюанс Фенске.

    Он также заявил, что начало движения со второй передачи на автомобиле с автоматической коробкой передач, в которой используется гидропривод вместо диска муфты, не приведет к ускоренному износу сцепления. Более того он отметил, что многие из таких авто, зачастую, и так начинают движение со второй передачи.

    Автор: Олег Сорокин
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