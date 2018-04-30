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30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке
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    30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    Девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в ХМАО. Глава МВД Великобритании ушла в отставку из-за скандала. Мария Захарова назвала хамством вопросы, заданные иностранными СМИ свидетелям инсценировки в Думе.
    8:27 30 Апреля 2018
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    Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    Военные объекты сирийских правительственных войск в городах Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики подверглись атаке. По информации источника, близкого к командованию Сирийской арабской армии, объекты правительственных войск были атакованы с помощью вражеских ракет. Отмечается, что в результате атаки на военные объекты в Хаме возник крупный пожар. Целью обстрела стали склады с оружием. Данные о погибших или пострадавших на данный момент не поступали.

    Девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в ХМАО

    30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    Несовершеннолетняя девушка и инструктор выжили после падения во время неудачного прыжка с парашютом в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в районе аэродрома около Карасева озера под МегиОном. Предварительно установлено, что девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт», однако во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю. 

    Глава МВД Великобритании ушла в отставку из-за скандала

    30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост на фоне скандала с отношением министерства к депортации мигрантов, проживших в стране более 50 лет. Ранее стало известно, что внутри Министерства внутренних дел Великобритании были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. Сама Радд заявляла, что не была осведомлена о подобном документе в ведомстве. Добавим, что отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Мэй за последние полгода. 

    Мария Захарова назвала хамством вопросы, заданные иностранными СМИ свидетелям инсценировки в Думе

    30 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Военные объекты Сирийской армии подверглись ракетной атаке

    Вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума являются «хамскими». Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, первый вопрос прозвучал из уст британского журналиста. Он поинтересовался у свидетелей предполагаемой химатаки, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Она также указала на то, что на брифинге не было как таковых западных партнеров — ни англичан, ни американцев, ни французов. 
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