Донбасс: ВСУ четыре раза за сутки нарушили режим тишины в ЛНР



Луганск, 30 апреля. Украинские силовики четыре раза обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшие сутки, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Пришиб и Логвиново», — отметил представитель народной милиции ЛНР.

По его словам, в обстрелах принимали участие 82-мм минометы, также были задействованы станковые противотанковые гранатометы СПГ и различное стрелковое оружие.

Напомним, что с 30 марта по инициативе лидеров провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе был введен режим прекращения огня. Однако, так называемое пасхальное перемирие, зачастую оборачивается обстрелами позиций ЛНР и ДНР со стороны ВС Украины.



