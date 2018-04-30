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Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом
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    Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом

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    Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом

    Пхеньян, 30 апреля. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало решение президиума Верховного народного собрания КНДР, согласно которому Пхеньян перейдет на единое с Сеулом время.

    Сообщается, что, согласно документу, стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая текущего года.

    Отмечается, что данное решение было принято после межкорейского саммита, в рамках которого стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

    Ранее лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году. При этом оба лидера собираются объявить о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению.

    Ранее сообщалось, что рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подрос после исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. За неделю рейтинг главы государства подрос на 2,2 процентных пункта — теперь его политику одобряет 70% южнокорейских граждан.

    Автор: Ирина Новикова
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