Пхеньян перейдет на единое время с Сеулом

Пхеньян, 30 апреля. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало решение президиума Верховного народного собрания КНДР, согласно которому Пхеньян перейдет на единое с Сеулом время.

Сообщается, что, согласно документу, стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая текущего года.

Отмечается, что данное решение было принято после межкорейского саммита, в рамках которого стороны договорились о примирении, денуклеаризации и сотрудничестве.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи договорились положить конец Корейской войне в этом году. При этом оба лидера собираются объявить о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подрос после исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. За неделю рейтинг главы государства подрос на 2,2 процентных пункта — теперь его политику одобряет 70% южнокорейских граждан.