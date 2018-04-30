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Глава МИД Эстонии: Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы
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    Глава МИД Эстонии: Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы

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    Глава МИД Эстонии: Таллин будет выстраивать отношения с Москвой исходя из позиции силы

    Таллин, 30 апреля. Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Таллин намерен выстраивать отношения с Москвой, исходя из позиции силы.

    «Когда вы говорите с таким лидером, а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться», — сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, Миксер выдвинул ряд обвинений в адрес Москвы, в частности, заявив, что Россия якобы вовлечена в военную операцию на Украине.

    Ранее сообщалось, что в Литве в городе Каунас житель Эстонии и гражданин Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях. Мужчины обсуждали отношения Украины с Россией, а когда мнения разошлись, вышли из бара, после чего эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.

    Автор: Ирина Новикова
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