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Сирия: «Силы тигра» передислоцированы на север Хомса для борьбы с боевиками
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    Сирия: «Силы тигра» передислоцированы на север Хомса для борьбы с боевиками

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    Сирия: «Силы тигра» передислоцированы на север Хомса для борьбы с боевиками

    Дамаск, 30 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы тигра» было развернуто в северной части Хомса для борьбы с экстремистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

    Сообщается, что подразделения начали военную кампанию против боевиков, которые отказались пойти на примирение или сдаться, в ряде городов в западной сельской местности Саламии и смогли взять их под контроль.

    По мнению экспертов, развертывание «Сил тигра» ускорит продвижение правительственных войск в южной части Хамы и кармане джихадистов в северном Хомсе.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов. В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) усиливают свои операции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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