Сирия: «Силы тигра» передислоцированы на север Хомса для борьбы с боевиками

Дамаск, 30 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы тигра» было развернуто в северной части Хомса для борьбы с экстремистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Сообщается, что подразделения начали военную кампанию против боевиков, которые отказались пойти на примирение или сдаться, в ряде городов в западной сельской местности Саламии и смогли взять их под контроль.

По мнению экспертов, развертывание «Сил тигра» ускорит продвижение правительственных войск в южной части Хамы и кармане джихадистов в северном Хомсе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов. В свою очередь, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) усиливают свои операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.