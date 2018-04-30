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Глава МВД Великобритании объяснила причину своей отставки
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    Глава МВД Великобритании объяснила причину своей отставки

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    Глава МВД Великобритании объяснила причину своей отставки

    Лондон, 30 апреля. Бывший министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала причину, по которой она подала в отставку.

    Сообщается, что глава ведомства написала письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором призналась, что вводила в заблуждение парламентариев по вопросу выдворения мигрантов. При этом, она отметила, что не ставила перед собой данной цели.

    «Я считаю, что это необходимо сделать, потому что я непреднамеренно вводила в заблуждение комитет по внутренним делам по вопросу целевых показателей, касающихся выдворения нелегальных иммигрантов», — говорится в документе, адресованном главе правительства.

    Стоит отметить, что Мэй заявила, что относится с пониманием к объяснению Радд о причинах ухода в отставку.

    Ранее RT на русском сообщало, что на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, Радд приняла решение подать в отставку.

    Автор: Ирина Новикова
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