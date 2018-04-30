Меню
Новости Сирии
Сирия: САА развертывает новое вооружение против ИГ в Южном Дамаске
Весь мир
Глава МВД Великобритании объяснила причину своей отставки
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА развертывает новое вооружение против ИГ в Южном Дамаске

    44

    Сирия: САА развертывает новое вооружение против ИГ в Южном Дамаске

    Дамаск, 30 апреля. Сирийская армия развертывает новую разрушительную систему вооружений против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    На опубликованной видеозаписи видно, что правительственные войска разворачивают новую никогда ранее не виденную систему оружия против террористов в Южном Дамаске.

    Ранее RT на русском сообщало, что сирийское правительство договорилось с незаконными бандформированиями по поводу вывода боевиков с юга Дамаска. В обмен на это должна будет пройти эвакуация пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая. Города Фуа и Кефрая уже несколько лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек. 

    Ожидается, что вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая завершатся до середины мая.

    Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что четыре человека пострадали в результате обстрелов жилых кварталов южной части Дамаска.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.