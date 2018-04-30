Сирия: САА развертывает новое вооружение против ИГ в Южном Дамаске

Дамаск, 30 апреля. Сирийская армия развертывает новую разрушительную систему вооружений против террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

На опубликованной видеозаписи видно, что правительственные войска разворачивают новую никогда ранее не виденную систему оружия против террористов в Южном Дамаске.

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Ранее RT на русском сообщало, что сирийское правительство договорилось с незаконными бандформированиями по поводу вывода боевиков с юга Дамаска. В обмен на это должна будет пройти эвакуация пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая. Города Фуа и Кефрая уже несколько лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 18 тысяч человек.

Ожидается, что вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая завершатся до середины мая.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что четыре человека пострадали в результате обстрелов жилых кварталов южной части Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.