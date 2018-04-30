Меню
Украина
Стрельба в пустоту: «Укроборонпром» показал испытания «истребителя бронетехники»
Весь мир
Глава МВД Великобритании объяснила причину своей отставки
Следующая новость
Загрузка...

    Стрельба в пустоту: «Укроборонпром» показал испытания «истребителя бронетехники»

    114

    Стрельба в пустоту: «Укроборонпром» показал испытания «истребителя бронетехники»

    Киев, 30 апреля. Пресс-служба предприятия «Укроборонпром» опубликовала видеозапись испытаний нового модуля «Дуплет», названного «истребителем бронетехники».

    Сообщается, что модуль, созданный на основе БМП-2, был произведен на Житомирском бронетанковом заводе. По словам производителя, боевой модуль, оснащенный сдвоенными 30-миллиметровыми пушками, в состоянии уничтожить укрепленные точки, легкую бронетехнику и вертолеты.

    Кроме того, на предприятии подчеркнули, что «Дуплет» имеет расширенный боезапас, а также оснащен автоматическим гранатометом, пулеметами и установками противотанкового ракетного комплекса.

    Стоит отметить, что в ходе демонстрации особенностей новинки создатели по какой-то причине решили скрыть цели, по которым ведется стрельба, поэтому на опубликованных кадрах экипаж ведет огонь «в пустоту».

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.