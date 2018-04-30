Стрельба в пустоту: «Укроборонпром» показал испытания «истребителя бронетехники»

Киев, 30 апреля. Пресс-служба предприятия «Укроборонпром» опубликовала видеозапись испытаний нового модуля «Дуплет», названного «истребителем бронетехники».

Сообщается, что модуль, созданный на основе БМП-2, был произведен на Житомирском бронетанковом заводе. По словам производителя, боевой модуль, оснащенный сдвоенными 30-миллиметровыми пушками, в состоянии уничтожить укрепленные точки, легкую бронетехнику и вертолеты.

Кроме того, на предприятии подчеркнули, что «Дуплет» имеет расширенный боезапас, а также оснащен автоматическим гранатометом, пулеметами и установками противотанкового ракетного комплекса.

Стоит отметить, что в ходе демонстрации особенностей новинки создатели по какой-то причине решили скрыть цели, по которым ведется стрельба, поэтому на опубликованных кадрах экипаж ведет огонь «в пустоту».