Соловьев рассказал, кто будет новым главным ставленником США на Украине
Москва, 30 апреля. Российский журналист Владимир Соловьев считает, что новым главным ставленником США на Украине будет популярный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Об этом Соловьев написал в своем микроблоге в Twitter. Он также обратил внимание на высокую заинтересованность американской стороны в освещении нынешней политической деятельности Вакарчука на Украине.
В доказательство своих слов тележурналист привел твит посла США в РФ Майкла Макфола, который в социальных сетях прокомментировал политическую активность Вакарчука: «Приятно видеть нашего товарища в действии на его родине».
«И никакого намека», — иронично прокомментировал Соловьев, также добавив, что после такой похвалы не остается сомнений в том, кого США теперь будет продвигать на Украине.