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СБУ готовит на Украине масштабную реабилитацию нацизма к 9 мая — СМИ
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    СБУ готовит на Украине масштабную реабилитацию нацизма к 9 мая — СМИ

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    СБУ готовит на Украине масштабную реабилитацию нацизма к 9 мая — СМИ

    Киев, 30 апреля. Служба безопасности Украины готовит к 9 мая масштабную кампанию по реабилитации действий фашистской Германии.

    Сообщается, что местные подразделения СБУ обязываются обеспечить публикацию в СМИ различных материалов, оправдывающих нацизм в годы Великой Отечественной войны.

    Распоряжение об этом было отдано Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. В документе говорится, что главы областных управлений СБУ обязаны в период с 30 апреля по 10 мая подготовить и опубликовать «через оперативные позиции в местных СМИ» материалы, направленные на ликвидацию общественной памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

    Помимо этого, в публикациях предписано порочить День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Подчеркивается, что настоящим праздником для украинцев является 8 мая — так называемый «День памяти и примирения».

    Ранее RT на русском сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещённых в стране российских телеканалов.

    Автор: Ирина Новикова
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