Киев, 30 апреля. Служба безопасности Украины готовит к 9 мая масштабную кампанию по реабилитации действий фашистской Германии.

Сообщается, что местные подразделения СБУ обязываются обеспечить публикацию в СМИ различных материалов, оправдывающих нацизм в годы Великой Отечественной войны.

Распоряжение об этом было отдано Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. В документе говорится, что главы областных управлений СБУ обязаны в период с 30 апреля по 10 мая подготовить и опубликовать «через оперативные позиции в местных СМИ» материалы, направленные на ликвидацию общественной памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в публикациях предписано порочить День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Подчеркивается, что настоящим праздником для украинцев является 8 мая — так называемый «День памяти и примирения».

Ранее RT на русском сообщало, что Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещённых в стране российских телеканалов.