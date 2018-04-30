Неизвестные разбили памятник «борцам за свободу Украины» в Запорожье

Киев, 30 апреля. Пресс-служба украинской партии «Национальный корпус» сообщила, что неизвестные разбили памятник «Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов», находящийся на острове Хортица в Запорожье.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на 28 апреля.

«Памятный крест был установлен в прошлую субботу в рамках украинско-литовского проекта «Пам'ять Нації: Відродимо Хортицю». Сегодня утром мы приехали к памятнику и увидели разрушенные крест и мемориальную доску у памятника», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что представители «Национального корпуса» намерены самостоятельно найти и наказать хулиганов, разрушивших монумент.

Ранее RT на русском сообщало, что в Одессе осквернили памятники павшим в годы Великой Отечественной войны. Вандалы закрасили красной краской названия городов-героев Москвы, Новороссийска и Тулы и написали вместо них названия населенных пунктов из зоны военного конфликта на юго-востоке Украины.