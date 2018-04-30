Новые «Мстители» побили мировой рекорд по кассовым сборам

Москва, 30 апреля. Кассовые сборы нового фильма «Мстители: война бесконечности» в мировом прокате установили новый рекорд по итогам первых выходных после премьеры.

Согласно информации портала Deadline, за прошедший уикенд сборы после показа ленты составили 630 миллионов долларов. Стоит отметить, что только в соединенных Штатах картина собрала 250 миллионов долларов.

Дату премьерного показа американского фильма «Мстители: Война бесконечности» режиссеров Энтони Руссо и Джо Руссо вернули с 11 на 3 мая, сообщила ранее пресс-служба Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

Ранее RT на русском сообщал, что по данным опроса компании Fandango, в тройку лидеров рейтинга самых ожидаемых фильмов 2018 года вошли «Мстители: Война бесконечности», «Чёрная пантера» и «Мир Юрского периода 2».