Нетаньяху назвал Иран «величайшей угрозой миру»

Тель-Авив, 30 апреля. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран является «величайшей угрозой миру».

«На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие», — сказал он.

Сообщается, что в воскресенье премьер-министр Израиля провел в Тель-Авиве встречу с новым государственным секретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации «всеобъемлющей иранской стратегии».

Нетаньяху отметил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать широкую кампанию против ядерных амбиций и региональной экспансии Ирана, подчеркнув, что Тегеран должен быть остановлен.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону действия Ирана на Ближнем Востоке.