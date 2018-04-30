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Нетаньяху назвал Иран «величайшей угрозой миру»
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    Нетаньяху назвал Иран «величайшей угрозой миру»

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    Нетаньяху назвал Иран «величайшей угрозой миру»

    Тель-Авив, 30 апреля. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран является «величайшей угрозой миру».

    «На мой взгляд, величайшую угрозу миру, нашим двум и всем остальным странам представляет синтез воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обрести атомное оружие», — сказал он.

    Сообщается, что в воскресенье премьер-министр Израиля провел в Тель-Авиве встречу с новым государственным секретарем США Майком Помпео, который заявил о наличии у американской администрации «всеобъемлющей иранской стратегии».

    Нетаньяху отметил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать широкую кампанию против ядерных амбиций и региональной экспансии Ирана, подчеркнув, что Тегеран должен быть остановлен.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону действия Ирана на Ближнем Востоке.

    Автор: Ирина Новикова
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