Эксперт рассказал о «рае на земле» в Чернобыле

Москва, 30 апреля. Главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов заявил, что в настоящее время в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС образовался своеобразный «рай на земле».

По словам специалиста, сейчас уровень радиации в Чернобыле уже не такой, каким был раньше, в связи с чем, риски, связанные с облучением, крайне малы. При этом, он отметил, что большую опасность для туристов, посещающих Чернобыльскую зону, представляют волки.

«Там более опасно быть съеденным волками, потому что там очень много развелось живности. Там же рай на земле для живой природы: людей там нет, а есть прекрасные леса, реки, озера. Это совершенно чудная природа украинского и белорусского полесья, и там живность развилась совершенно удивительным образом», — пояснил эксперт в интервью Радио ООН.

«Хищники есть: про волков я не шучу», — подчеркнул он.

Балонов напомнил, что в середине 90-х годов прошлого века в Чернобыльскую зону были переселены лошади Пржевальского.

Кроме того, специалист рассказал, как авария на ЧАЭС сказалась на здоровье около 18 миллионов людей, проживавших недалеко от атомной электростанции. Так, новое исследование, проведенное МАГАТЭ к 32-й годовщине трагедии, показало, что продолжается рост заболеваемости раком щитовидной железы. Вместе с тем, у детей был зафиксирован очень низкий уровень заболеваемости, в отличие от взрослых.

«По результатам тщательного эпидемиологического анализа оказалось — около четверти. То есть, грубо говоря, из двадцати тысяч случаев примерно 5000 все-таки вызваны радиацией», — добавил Балонов.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр экологии Украины Остап Семерак заявил, что 30 км зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС могут быть переданы в аренду для строительства солнечных электростанций. Семерак также отметил, что министерство объявило конкурс на предоставление разрешения на аренду земли для монтажа в зоне отчуждения солнечных электростанций.

Также стало известно, что власти Киева рассматривают возможность вывозить мусорные остатки в «зону отчуждения» — Чернобыль.