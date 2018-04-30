Blue Origin успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard

Вашингтон, 30 апреля. Компания Blue Origin выполнила успешный запуск и посадку многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard. Об этом сообщает CNBC.

Уточняется, что высота полета ракеты превысила 100 километров. От ускорителя отделилась пилотируемая капсула с манекеном, которого назвали «Скайуокер». Капсула мягко приземлилась на парашютах. Ускоритель также успешно сел.

По данным CNBC, полет продлился около десяти минут. Руководство Blue Origin надеется, что уже в 2018 году ракета впервые полетит с туристами на борту, — пишет ТАСС.

О предыдущем полете ракеты миллиардера Безоса ранее сообщала Газета.ru.