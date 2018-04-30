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Blue Origin успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard
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    Blue Origin успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard

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    Blue Origin успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard

    Вашингтон, 30 апреля. Компания Blue Origin выполнила успешный запуск и посадку многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard. Об этом сообщает CNBC.

    Уточняется, что высота полета ракеты превысила 100 километров. От ускорителя отделилась пилотируемая капсула с манекеном, которого назвали «Скайуокер». Капсула мягко приземлилась на парашютах. Ускоритель также успешно сел.

    По данным CNBC, полет продлился около десяти минут. Руководство Blue Origin надеется, что уже в 2018 году ракета впервые полетит с туристами на борту, — пишет ТАСС.

    О предыдущем полете ракеты миллиардера Безоса ранее сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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