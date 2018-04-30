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Политика
Саркисян назвал членство Армении в ЕАЭС коренным интересом страны
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    Саркисян назвал членство Армении в ЕАЭС коренным интересом страны

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    Саркисян назвал членство Армении в ЕАЭС коренным интересом страны

    Ереван, 30 апреля. Президент Армении Армен Саркисян в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) коренным интересом государства.

    По словам Саркисяна, участие в евразийском пространстве является значимым интересом Еревана. Глава Армении убежден, что именно такой внешнеполитический курс необходимо сохранять и в дальнейшем.

    Следует отметить, что в настоящее время в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Арменом Саркисяном ситуацию, сложившуюся в Армении. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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