Москва, 30 апреля. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником.

По словам Путина, в настоящее время перед российскими пожарными поставлены серьезные, отвечающие требованиям времени задачи.

«Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей», — говорится в тексте поздравления российского главы, зачитанном на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

Президент отметил, что в первую очередь необходимо повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, а также повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения».

Также, по словам российского лидера, в стране необходимо проводить укрепление кадрового состава, опираясь на лучшие традиции, заложенные ветеранами пожарной охраны.

«Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально», — подчеркивается в тексте.