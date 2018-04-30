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Общество
Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником
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    Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

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    Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

    Москва, 30 апреля. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником.

    По словам Путина, в настоящее время перед российскими пожарными поставлены серьезные, отвечающие требованиям времени задачи.

    «Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей», — говорится в тексте поздравления российского главы, зачитанном на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края.

    Президент отметил, что в первую очередь необходимо повысить эффективность всех звеньев противопожарной службы, а также повсеместно внедрять новейшие спасательные технологии и системы предупреждения».

    Также, по словам российского лидера, в стране необходимо проводить укрепление кадрового состава, опираясь на лучшие традиции, заложенные ветеранами пожарной охраны.

    «Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально», — подчеркивается в тексте.

    Автор: Ирина Новикова
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