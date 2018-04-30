Полиция Великобритании задержала подозреваемого в наезде на людей в Ньюпорте

Лондон, 30 апреля. Британские правоохранительные органы задержали подозреваемого в наезде на группу людей в городе Ньюпорт в Уэльсе.

Сообщается, что полиция задержала 18-летнего молодого человека, подозреваемого в причинении вреда здоровью в связи с опасным вождением.

Your browser does not support HTML5 video.

Напомним, что инцидент, в результате которого пострадали четыре человека, произошел ранним утром 29 апреля у популярного в Ньюпорте клуба. Очевидцы случившегося рассказали, что водитель автомобиля целенаправленно сбивал людей, несколько раз сдавая назад, после чего снова направляя машину на толпу. Отмечается, что прохожие пытались вытащить водителя из машины, но он каждый раз разгонялся и заново въезжал в людей.

Ранее Газета.ру сообщала, что автомобиль нападавшего был найден через несколько улиц сгоревшим.