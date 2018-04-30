Москва, 30 апреля. Россия до сих пор не получила доступ к пострадавшим в результате инцидента в Солсбери гражданам России Сергею и Юлии Скрипалям. Такое заявление сделало посольство РФ в Лондоне.

В дипломатическом учреждении подчеркнули, что действия Соединенного Королевства противоречат нормам международного права.

«Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — цитирует РИА Новости.

Ранее Юлию Скрипаль выписали из больницы. Об этом писала Газета.ru.