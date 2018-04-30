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У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям — посольство РФ в Лондоне
Общество
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    У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям — посольство РФ в Лондоне

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    У России уже два месяца нет доступа к Скрипалям — посольство РФ в Лондоне

    Москва, 30 апреля. Россия до сих пор не получила доступ к пострадавшим в результате инцидента в Солсбери гражданам России Сергею и Юлии Скрипалям. Такое заявление сделало посольство РФ в Лондоне.

    В дипломатическом учреждении подчеркнули, что действия Соединенного Королевства противоречат нормам международного права.

    «Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права»,  — цитирует РИА Новости.

    Ранее Юлию Скрипаль выписали из больницы. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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