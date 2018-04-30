Глава МВД Великобритании ушла в отставку из-за скандала

Лондон, 30 апреля. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд покинула свой пост на фоне скандала с отношением министерства к депортации мигрантов, проживших в стране более 50 лет.



Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщила, что глава правительства приняла отставку Радд.

«Премьер-министр сегодня вечером приняла отставку министра внутренних дел», — заявил пресс-секретарь в воскресенье.

Напомним, что ранее стало известно, что внутри Министерства внутренних дел Великобритании были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых необходимо высылать в год. Сама Радд заявляла, что не была осведомлена о подобном документе в ведомстве, говорится в материале Газеты.ру.

Добавим, что отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Мэй за последние полгода.