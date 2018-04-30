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Китай разрабатывает операционную систему для замены Android и Windows
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    Китай разрабатывает операционную систему для замены Android и Windows

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    Китай разрабатывает операционную систему для замены Android и Windows

    Пекин, 30 апреля. Специалисты китайской компании Huawei работают над разработкой собственной операционной системы для замены Android и Windows на случай введения американских санкций.

    Сообщается, что разработка своей операционной системы была начата в 2012 году, после того как Соединенные Штаты открыли расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, которому запретили использовать американские технологии в своих продуктах.

    Отмечается, что система должна быть доступной как в мобильной, так и в версии для компьютера. При этом, руководство компании признало, что на данном этапе система, разрабатываемая Huawei, намного уступает Android.

    В компании подчеркнули, что она не будет выпущена в том случае, если в Китае останется возможность использования оригинальных американских технологий.

    Автор: Ирина Новикова
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