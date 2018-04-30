Дамаск, 30 апреля. Склады оружия сирийских правительственных войск в окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики могла атаковать авиация. Об этом сообщил военный источник в армии САР.

Отмечается, что в результате атаки на военные объекты в Хаме возник крупный пожар.

«Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары», — цитирует источник в САА РИА Новости.

Ранее сообщалось о взрывах в сирийских городах Алеппо и Хама.