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Сирия: склады оружия САА в Алеппо могла атаковать авиация — СМИ
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    Сирия: склады оружия САА в Алеппо могла атаковать авиация — СМИ

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    Сирия: склады оружия САА в Алеппо могла атаковать авиация — СМИ

    Дамаск, 30 апреля. Склады оружия сирийских правительственных войск в окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики могла атаковать авиация. Об этом сообщил военный источник в армии САР.

    Отмечается, что в результате атаки на военные объекты в Хаме возник крупный пожар.

    «Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары»,  — цитирует источник в САА РИА Новости.

    Ранее сообщалось о взрывах в сирийских городах Алеппо и Хама.

    Автор: Сергей Свазовский
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