Сирия: склады оружия САА в Алеппо могла атаковать авиация — СМИ
Дамаск, 30 апреля. Склады оружия сирийских правительственных войск в окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики могла атаковать авиация. Об этом сообщил военный источник в армии САР.
S. #Hama: huge blasts & fires inside 47th Brigade in S. outskirts of #Hama-city. https://t.co/bmEmQFuiId pic.twitter.com/yhRqsHyECg— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 29, 2018
Отмечается, что в результате атаки на военные объекты в Хаме возник крупный пожар.
#Pt. Missiles also hit area of/close to #Nayrab Airbase in #Aleppo & Salhab (W. #Hama) CS. https://t.co/wUeux5ABpd pic.twitter.com/7t6d64EaaE— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 29, 2018
«Целью атаки стали склады оружия в окрестностях Хамы и Алеппо, вероятнее всего, это были авиаудары», — цитирует источник в САА РИА Новости.
Ранее сообщалось о взрывах в сирийских городах Алеппо и Хама.