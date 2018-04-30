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Сирия: военные объекты САА подверглись ракетной атаке — SANA
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    Сирия: военные объекты САА подверглись ракетной атаке — SANA

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    Сирия: военные объекты САА подверглись ракетной атаке — SANA

    Дамаск, 30 апреля. Военные объекты сирийских правительственных войск в городах Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики подверглись ракетной атаке. Об этом сообщает агентство SANA.

    По информации источника, близкого к командованию САА, объекты правительственных войск были атакованы с помощью «вражеских ракет», — передает РИА Новости.

    14 апреля сообщалось о мощных взрывах в провинции Алеппо в районе иранского военного склада. В этом районе также были замечены военные самолеты. Впоследствии выяснилось, что удар был нанесен израильской авиацией.

    Автор: Сергей Свазовский
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