Дамаск, 30 апреля. Военные объекты сирийских правительственных войск в городах Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики подверглись ракетной атаке. Об этом сообщает агентство SANA.

S. #Hama: video showing entire area burning after ammo depots were blown up by airstrikes tonight inside 47th Brigade. pic.twitter.com/9othN8vEzb — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 29, 2018

По информации источника, близкого к командованию САА, объекты правительственных войск были атакованы с помощью «вражеских ракет», — передает РИА Новости.

14 апреля сообщалось о мощных взрывах в провинции Алеппо в районе иранского военного склада. В этом районе также были замечены военные самолеты. Впоследствии выяснилось, что удар был нанесен израильской авиацией.