Сирия: в окрестностях Хамы и Алеппо слышны взрывы
Дамаск, 30 апреля. В окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики слышны взрывы. Об этом сообщает агентство SANA.
VIDEO: Footage reportedly of a very large explosion tonight in #Hama #Syria. - @Dannymakkisyria pic.twitter.com/94QJ0dwXU6— Conflict News (@Conflicts) April 29, 2018
Отмечается, что причины инцидента к настоящему моменту не установлены.
«Громкие взрывы слышны в окрестностях Хамы и Алеппо, ответственные органы работают над уточнением причины взрывов», — пишет SANA.
14 апреля сообщалось о взрыве в провинции Алеппо в непосредственной близости от иранского военного склада. В этом районе были замечены самолеты. Вероятнее всего, израильские.