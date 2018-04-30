Сирия: в окрестностях Хамы и Алеппо слышны взрывы

Дамаск, 30 апреля. В окрестностях городов Хама и Алеппо одноименных провинций Сирийской Арабской Республики слышны взрывы. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что причины инцидента к настоящему моменту не установлены.

«Громкие взрывы слышны в окрестностях Хамы и Алеппо, ответственные органы работают над уточнением причины взрывов», — пишет SANA.

14 апреля сообщалось о взрыве в провинции Алеппо в непосредственной близости от иранского военного склада. В этом районе были замечены самолеты. Вероятнее всего, израильские.