СМИ выяснили, куда пропал дуб, посаженный Трампом и Макроном

Вашингтон, 30 апреля. Молодой дуб, посаженный президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном на лужайке Белого дома, находится на фитосанитарном контроле. Об этом сообщает Huffington Post.

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на отсутствие дуба на месте, где его посадили лидеры Франции и Соединенных Штатов Америки. На месте высадки дерева оказалась лишь трава.

Выяснилось, что все растения на лужайке Белого дома проходят регулярный фитосанитарный контроль. Не стали делать исключения и для подарка Эммануэля Макрона. По информации Huffington Post, контролю подлежит даже импортный грунт.

О «пропаже» дуба, посаженного Трампом и Макроном, сообщала накануне Газета.ru. Издание отмечало, что Белый дом никак не прокомментировал исчезновение дерева.