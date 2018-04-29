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Видео из самолета, аварийно севшего в Черногории, появилось в Сети
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    Видео из самолета, аварийно севшего в Черногории, появилось в Сети

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    Видео из самолета, аварийно севшего в Черногории, появилось в Сети

    Подгорица, 29 апреля. Видео из самолета, аварийно севшего в Черногории, появилось в сети Интернет. Его обнародовал один из пользователей социальной сети Instagram.

    Разместивший видео пассажир опроверг сообщения о панике на борту воздушного судна и не профессионализме экипажа. На записи слышно, как стюардессы спокойным голосом проводят инструктаж пассажиров. Слышен также плач ребенка и женщины.

    По словам автора ролика, экипаж самолета сохранял спокойствие, а «истерика случилась только у нескольких человек».

    Ранее некоторые СМИ сообщали о панике среди пассажиров рейса S7 во время приземления в Черногории. На борту самолета находилась и солистка группы Serebro Ольга Серябкина, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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