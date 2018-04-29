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Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ
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Сирия: военные объекты САА подверглись ракетной атаке — SANA
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    Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ

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    Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ

    Дамаск, 29 апреля. Боевики готовы покинуть юг Дамаска Сирийской Арабской Республики в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных жителей из городов Фуа и Кефрая. По информации агентства SANA, соответствующих договоренностей официальный Дамаск достиг с незаконными вооруженными формированиями.

    Агентство сообщает, что уже в понедельник начнется вывод боевиков из палестинского лагеря «Ярмук», расположенного в окрестностях Дамаска. Боевики вместе с членами их  семей отправятся в провинцию Идлиб.

    SANA уточняет, что на первом этапе города Фуа и Кефрая покинут полторы тысячи членов незаконных вооруженных формирований и членов их семей. До середины мая процесс вывода боевиков планируется завершить.

    Ранее Газета.ru сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Сергей Свазовский
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