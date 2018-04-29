Бывший глава МИД Германии рассказал, чему Европе стоит научиться у России

Берлин, 29 апреля. Бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европе нужно научиться определять свои интересы по примеру России, США, Китая и Турции вокруг конфликта в Сирии. Такое мнение дипломат высказал в ходе беседы со студентами университета Фленсбурга.

Габриэль отметил, что Европа рискует лишиться своей роли в международной политике.

«Многие в мире смотрят на Европу, можно ли с ней еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — предостерег бывший глава МИД ФРГ.

Он также призвал государства Старого Света прислушиваться к позициям друг друга.

Ранее Зигмар Габриэль призвал к постепенному снятию антироссийских санкций. Он подчеркнул, что, несмотря на разногласия,обеспечить мир и безопасность в регионе без России невозможно. Об этом писала RT.