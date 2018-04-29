Сирия: более 600 мирных жителей вернулись в свои дома за минувшие сутки

Дамаск, 29 апреля. Более 600 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 314 человек, в Восточную Гуту – 124 человека», — уточнил Евтушенко.

Он отметил, что всего благодаря усилиям Центра примирения РФ и сирийских властей в свои дома вернулись более 63 тысяч жителей Восточной Гуты.

Евтушенко также подчеркнул, что в этом районе продолжается работа, направленная на нормализацию мирной жизни.

Ранее RT сообщала, что Восточная Гута перешла под контроль сирийских правительственных войск.