Меню
Новости Сирии
Сирия: более 600 мирных жителей вернулись в свои дома за минувшие сутки
Новости Сирии
Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: более 600 мирных жителей вернулись в свои дома за минувшие сутки

    103

    Сирия: более 600 мирных жителей вернулись в свои дома за минувшие сутки

    Дамаск, 29 апреля. Более 600 мирных жителей вернулись в свои дома в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 314 человек, в Восточную Гуту – 124 человека», — уточнил Евтушенко.

    Он отметил, что всего благодаря усилиям Центра примирения РФ и сирийских властей в свои дома вернулись более 63 тысяч жителей Восточной Гуты.

    Евтушенко также подчеркнул, что в этом районе продолжается работа, направленная на нормализацию мирной жизни.

    Ранее RT сообщала, что Восточная Гута перешла под контроль сирийских правительственных войск.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.