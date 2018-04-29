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Сирия: специалисты обезвредили 30 взрывных устройств и разминировали 4 дома в Думе
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    Сирия: специалисты обезвредили 30 взрывных устройств и разминировали 4 дома в Думе

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    Сирия: специалисты обезвредили 30 взрывных устройств и разминировали 4 дома в Думе

    Дамаск, 29 апреля. Специалисты обезвредили 30 самодельных взрывных устройств и разминировали четыре дома в городе Дума Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «В городе Дума продолжается расчистка дорог с помощью российской спецтехники, ведутся работы по разминированию жилых домов, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано четыре дома. Обнаружено и обезврежено 30 самодельных взрывных устройств», — сказал глава Центра примирения РФ генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он добавил,что российские военнослужащие продолжают работу над улучшением гуманитарных условий в пригороде Дамаска Восточная Гута.

    Ранее Восточная Гута Сирийской Арабской Республики перешла под полный контроль сирийских правительственных войск. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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