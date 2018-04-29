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Акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит в Варшаве
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    Акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит в Варшаве

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    Акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит в Варшаве

    Варшава, 29 апреля. Акция против действий США в Сирийской Арабской Республике и в поддержку России проходит у американского посольства в России. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что у дипломатического учреждения собрались десятки людей с флагами Российской Федерации и Сирии. Они протестуют против действий Вашингтона в Сирии.

    Участники собрания призывают американце «убрать руки прочь от Сирии». Кроме того, высказывается требование о прекращении агрессивных действий Соединенных Штатов против Москвы. Среди активистов замечены участники организаций «Смена» и «Братство славян».

    Митинг против действий США в Сирии ранее прошел и в Лондоне. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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