Акция против действий США в Сирии и в поддержку России проходит в Варшаве

Варшава, 29 апреля. Акция против действий США в Сирийской Арабской Республике и в поддержку России проходит у американского посольства в России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у дипломатического учреждения собрались десятки людей с флагами Российской Федерации и Сирии. Они протестуют против действий Вашингтона в Сирии.

Участники собрания призывают американце «убрать руки прочь от Сирии». Кроме того, высказывается требование о прекращении агрессивных действий Соединенных Штатов против Москвы. Среди активистов замечены участники организаций «Смена» и «Братство славян».

Митинг против действий США в Сирии ранее прошел и в Лондоне. Об этом писала RT.