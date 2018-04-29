Госдеп не исключил замену контингента США в Сирии на силы арабских стран

Вашингтон, 29 апреля. Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность замены американского военного контингента в Сирийской Арабской Республике силами арабских стран. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в ответ на соответствующий вопрос от представителей СМИ Израиля и Саудовской Аравии.

По мнению дипломата, эта возможность требует тщательной проработки и обсуждения с государствами Персидского залива.

«Мы должны убедиться в том, что правильно все понимаем. Это в буквальном смысле ситуация, где нужно дважды отмерить и один отрезать, ведь так?» — цитирует ТАСС главу Госдепа США.

Помпео добавил, что хочет убедиться в единстве понимания политически целей в Сирийской Арабской Республике.

Ранее Госдеп США призвал Россиюпомочь в предотвращении химических атак в Сирии. Об этом писала RT.