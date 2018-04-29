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Захарова: Сирийцы, говорящие правду о «химатаках», подвергаются травле
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    Захарова: Сирийцы, говорящие правду о «химатаках», подвергаются травле

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    Захарова: Сирийцы, говорящие правду о «химатаках», подвергаются травле

    Москва, 29 апреля. Сирийцы, ставшие свидетелями провокации с постановочной «химатакой» в сирийской Думе, были подвергнуты циничной травле со стороны журналистов на пресс-конференции в Гааге, которая проходила на прошлой неделе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В ближайшем брифинге я покажу имена этих журналистов, мы восстановим картину, как они «травили» этих самых сирийцев: сначала говорили, что сирийцев травили химией, а потом действительно покажем, кто на самом деле их «травил», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». — «Их «травили» вот эти самые британские журналисты, которые сидели перед ними и изгалялись».

    Речь идет о вопросах журналистов британских телеканалов «Би-би- си» и «Ай-ти-ви» на пресс-конференции в Организации по запрещению химического оружия 26 апреля, в которой участвовали 17 свидетелей произошедшего в сирийской Думе во время якобы химической атаки 7 апреля.

    Напомним, ранее Захарова сообщила, что вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума являются «хамскими». 

    Автор: Тимур Румянцев
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