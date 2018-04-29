Захарова: Сирийцы, говорящие правду о «химатаках», подвергаются травле

Москва, 29 апреля. Сирийцы, ставшие свидетелями провокации с постановочной «химатакой» в сирийской Думе, были подвергнуты циничной травле со стороны журналистов на пресс-конференции в Гааге, которая проходила на прошлой неделе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ближайшем брифинге я покажу имена этих журналистов, мы восстановим картину, как они «травили» этих самых сирийцев: сначала говорили, что сирийцев травили химией, а потом действительно покажем, кто на самом деле их «травил», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1». — «Их «травили» вот эти самые британские журналисты, которые сидели перед ними и изгалялись».

Речь идет о вопросах журналистов британских телеканалов «Би-би- си» и «Ай-ти-ви» на пресс-конференции в Организации по запрещению химического оружия 26 апреля, в которой участвовали 17 свидетелей произошедшего в сирийской Думе во время якобы химической атаки 7 апреля.

Напомним, ранее Захарова сообщила, что вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума являются «хамскими».