Сирия новости 30 апреля 07.00: в ходе операции в Ярмуке погиб генерал «Армии освобождения Палестины»; SDF арестовали 5 человек в Ракке

Сирия, 30 апреля. В ходе операции в Ярмуке погиб генерал «Армии освобождения Палестины»; SDF арестовали 5 человек в Ракке; на курдские позиции между Хшамом и Аль-Избой были доставлены 2 ПТРК. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нарушили систему связи ИГ1 в Ярмуке.

«Исламское государство»:1 доставило противотанковые мины в район Шейх-Зази.

«Демократические силы Сирии»: арестовали 5 человек в Ракке за нежелание вступать в свои ряды.

ВС Ирака: обнаружили тайник с ракетами и минометами к юго-западу от Киркука.

Провинция Дамаск

Сирийские правительственные войска после взятия под контроль района Кадам и Аль-Мадания продолжают наступления на позиции боевиков «Исламского государства», которые в настоящее время удерживают районы Ярмук, Шейх-Зази и Хаджар аль-Асвад. На западе и юге кольца окружения идут ожесточенные бои.

По информации источника в Twitter (@SyriawatanNews), в результате массированных авиационных и артиллерийских ударов САА по позициям игиловцев, у боевиков была нарушена система связи, что может пагубно сказаться на успехе дальнейшей обороны территорий, подконтрольных «Исламскому государству».

В районе Шейх-Зази, удерживаемый террористами, была замечена доставка противотанковых мин. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter пользователь (@Syrian506) со ссылкой на свои источники в САА.

Боевики «Исламского государства» могли бросить свои позиции в Аль-Асали и Аль-Джуде и отойти в район плотной городской застройки, чтобы организовать на маршруте продвижения сирийских войск засаду или атаку террориста-смертника. Такое предположение сделал военный источник в Twitter (@liongenera19).

В ходе боев с «Исламским государством» за фермы «Казия» был убит генерал Акель Али Захир, воевавший на стороне сирийского правительства в составе «Армии освобождения Палестины», пишет Telegram-канал @todayinsyria. Напомним, что кроме «Армии освобождения Палестины» в штурме Ярмука участвуют и другие палестинские формирования: «Лива аль-Кудс», «Фатх аль-Интифада», «Кават аль-Джалиль» и «Народный фронт по освобождению Палестинского генерал-командования (PFLP-GC)». Это обусловлено тем, что в Ярмуке находился лагерь палестинских беженцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ситуация на левом берегу Евфрата рискует серьезно обостриться. В прошлом году восточное побережье Дейр-эз-Зора при поддержке коалиции США было занято курдскими отрядами «Демократических сил Сирии». Однако дойдя до нефтяного поля Аль-Омар и захватив ряд крупных нефтяных месторождений, SDF прекратили продвижение на юг, по сути, позволив боевикам «Исламского государства» беспрепятственно совершать набеги через Евфрат на позиции сирийских правительственных войск. При этом, как неоднократно заявляли представители руководства курдов и коалиции США, занимаемые SDF территории, не планировалось передавать под контроль законного правительства Сирии. Накануне проправительственные силы заняли 4 населенных пункта, ранее подконтрольных курдам, к северу от Дейр-эз-Зора на восточном берегу.

После этих событий от местных источников стали поступать сообщения, что в район между Хшамом и нефтяным полем Аль-Изба на позиции «Демократических сил Сирии» были доставлены два противотанковых ракетных комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал @dierezzore5. Стоит отметить, что в непосредственной близости с описанным местом дислоцируются подразделения сирийских войск.

Провинция Ракка

Курдские отряды «Демократических сил Сирии», заняв большую часть провинции Ракка в ходе борьбы с «Исламским государством», продолжают терроризировать местное арабское население и вербовать мирных жителей в свои ряды.

Twitter-канал @24Raqqa сообщает, что курдскими вооруженными формированиями были арестованы 5 человек из деревни Аль-Рахият за нежелание вступать в «Демократические силы Сирии».

Ирак

Несмотря на то, что ранее иракское правительство Ирака заявило о полной победе над «Исламским государством» на территории своей страны, отряды террористической группировки продолжают действовать в разных районах Ирака, периодически совершая атаки на подразделения правительственных войск.

Источник в Twitter (@teamsmediawar) сообщает, что иракская армия обнаружила тайник с ракетами и минометами к юго-западу от Киркука.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)