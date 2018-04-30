Сирия итоги за сутки на 30 апреля 06.00: САА и ВКС РФ выбили ИГ из нескольких районов Дамаска, в Хомсе 156 боевиков сдали оружие

Сирия, 30 апреля. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ1 ряда территорий Дамаска, в Хомсе 156 боевиков сдали оружие, при взрывах в Идлибе пострадало несколько мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечили освобождение от ИГ нескольких районов Дамаска, нанесли удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Хомсе, Алеппо и Хаме, при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ ряд территорий Дамаска, взяли под контроль несколько поселений Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

Курды: ведут бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: обстреляли позиции YPG в Алеппо.

Международная коалиция: атаковала позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы в течение дня работали ВКС РФ и ВВС Сирии. Российская и сирийская авиация били по опорным пунктам террористов «Исламского государства» в этой части провинции Дамаск. Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) значительно продвинулась в регионе, освободив от ИГ кварталы Аль-Асали и Аль-Джура, район Аль-Кадам, а также территории фермы Казия. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@PetoLucem).

Группировки радикальной оппозиции, противостоявшие САА в этой же местности, сдали свои позиции в населенных пунктах Ялда, Бабила и Бейт Сахм. Представители правительственных сил заключили с боевиками соглашение, по условиям которого радикалы могут либо покинуть данный район вместе с членами своих семей, либо остаться и урегулировать свой статус, сложив оружие.

Солдаты сирийской армии обнаружили масштабный склад оружия и боеприпасов «Джейш аль-Ислам» во время работ по зачистке города Дума.

Провинция Алеппо

Утром ВС Турции открыли огонь по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе деревни Мазрардавида, расположенной восточнее города Айн аль-Араб на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщало информационное агентство Damascus Now на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now).

На западе региона были обнаружены двое убитых местных жителей. Тела переданы для дальнейшего разбирательства Свободной сирийской полиции (FSP). Об этом писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что рядом с больницей в городе Аль-Баб было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях городов Джазрая и Зумар на юге провинции Алеппо. Об этом сообщал военный Telegram-канал (NRVR11).

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс не прекращались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информагентство Damascus Now писало в Facebook (@dimashq.now), что ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации радикальных исламистов недалеко от деревень Аз-Зафарана и Изз ад-Дин, а также в окрестностях города Талльбиса.

Военный источник сообщал в Telegram (@hosienmortadapressnew), что 156 боевиков, базирующихся в окрестностях города Ар-Растан, решили воспользоваться правом на амнистию и сложили оружие.

Одновременно с этим источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что в зону боевых действий прибыло подкрепление правительственных войск.

Позже Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что боевики открыли огонь по административному центру провинции Хомс. По сведениям автора публикации, в результате атаки радикалов погиб ребенок, еще три мирных жителя города получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что в городе Суидан были замечены несколько автомобилей с флагами Франции.

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что проправительственные войска САР выбили боевиков проамериканских Демократических сил Сирии (SDF) из населенных пунктов Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина. Напомним, курдские отряды ополчения захватили часть территорий региона, однако не провели зачистку от «спящих ячеек» ИГИЛ1, что позволило террористам восстановить силы и подготовиться к атакам на расположения Сирийской арабской армии (САА).

Позже информационное агентство Orient News сообщило, что ВВС международной коалиции нанесли удары по перешедшим под контроль САА населенным пунктам. После воздушной атаки в данном районе отмечались боестолкновения между поддерживаемыми США SDF и отрядами народного ополчения, выступающими на стороне САА. По сведениям Twitter-канала (@sayed_ridha), обе стороны вооруженного конфликта несут потери.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб писал на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что в городе Джиср аш-Шугур прогремел взрыв. Поступала информация о пострадавших среди мирного населения, однако точных данных не сообщалось.

Еще одно взрывное устройство сдетонировало в административном центре провинции. Военный Twitter-канал (@anteebah_alSham) передавал, что в результате происшествия один человек погиб, еще несколько гражданских получили тяжелые ранения.

Группировки вооруженной оппозиции «Харас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид», действующие на территории Идлиба, объединились в коалицию под названием «Нусра аль-Ислам». Об этом писал военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хама. Военный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что правительственные войска вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикалов в окрестностях поселений Кафр Зета, Хасрая, Аль-Латамина и Аз-Закият.

Местный источник передавал в Twitter (@MasarPressNet), что недалеко от деревни Тулуль аль-Хомр на юге региона были зафиксированы перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями. Кроме того армия САР нанесла ракетный удар по опорным пунктам радикалов в районе населенного пункта Талаф. Об этом сообщал Twitter-канал (@RozanaFM). В конце дня источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщил, что боевики обстреляли расположения САА в деревне Жадрин.

Ирак

На юге Багдада прогремел взрыв. По сведениям информационного агентства Iraqi News, сдетонировало СВУ, заложенное в частный автомобиль. В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем транспортного средства, получил тяжелые ранения.

Информагентство Iraqi News писало, ссылаясь на источники в администрации провинции Мутанна, что сотрудники сил безопасности Ирака разминировали 20 квадратных километров территорий региона, включая нефтяные поля.

В Мосуле было арестовано несколько террористов «Исламского государства», в том числе, высокопоставленный командир. Кроме того в деревне Кайяра к югу от бывшей столицы «Халифата» силы безопасности задержали девять женщин, связанных с ИГИЛ. Позже Iraqi News сообщило, что бойцы «Хашд аш-Шааби» ликвидировали на территории города трех террористов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)