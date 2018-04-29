В Ереване арестовали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне террористов

Москва, 29 апреля. Правоохранители Еревана арестовали гражданина РФ, который, предположительно, участвовал в боевых действиях в Сирийской республике в составе одной из террористических группировок. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы национальной безопасности, мужчину с поддельным украинским паспортом задержали еще в феврале.

Как стало известно, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев прибыл в Ереван транзитом из Кении. Он пересек границу Армении, предъявив фальшивый паспорт гражданина Украины с биометрическими данными другого человека. Были получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирийской республике.

Арестованному уже предъявлены обвинения по статьям «незаконное пересечение госграницы» и «подделка документов».

Напомним, накануне сообщалось, что российское посольство в Каире проверяет сообщения о задержании в Египте 17 граждан РФ, среди которых есть дети.