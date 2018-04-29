Меню
Происшествия
В Ереване арестовали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне террористов
Новости Сирии
Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ
Следующая новость
Загрузка...

    В Ереване арестовали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне террористов

    177

    В Ереване арестовали россиянина, воевавшего в Сирии на стороне террористов

    Москва, 29 апреля. Правоохранители Еревана арестовали гражданина РФ, который, предположительно, участвовал в боевых действиях в Сирийской республике в составе одной из террористических группировок. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Службы национальной безопасности, мужчину с поддельным украинским паспортом задержали еще в феврале. 

    Как стало известно, житель Махачкалы Сулеймангаджи Багадганджиев прибыл в Ереван транзитом из Кении. Он пересек границу Армении, предъявив фальшивый паспорт гражданина Украины с биометрическими данными другого человека. Были получены сведения о его вербовке одной из международных террористических организаций и участии в боевых действиях в Сирийской республике.

    Арестованному уже предъявлены обвинения по статьям «незаконное пересечение госграницы» и «подделка документов».

    Напомним, накануне сообщалось, что российское посольство в Каире проверяет сообщения о задержании в Египте 17 граждан РФ, среди которых есть дети.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.