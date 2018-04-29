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Российского гонщика «Формулы-1» Сироткина оштрафовали за аварию на Гран-при Азербайджана
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    Российского гонщика «Формулы-1» Сироткина оштрафовали за аварию на Гран-при Азербайджана

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    Российского гонщика «Формулы-1» Сироткина оштрафовали за аварию на Гран-при Азербайджана

    Баку, 29 апреля. Российского гонщика команды «Уильямс» Сергея Сироткина оштрафовали за аварию на четвертом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС. Наказание к гонщику применила Международная автомобильная федерация (FIA).

    Уточняется, что Сироткин потеряет три позиции на старте Гран-при Испании. Кроме того, он лишится двух зачетных баллов. В то же время, пилот «Уильямс» не был наказан за инцидент на старте гонки, в который были вовлечены Нико Хюлькенберг («Рено») и Фернандо Алонсо («Макларен»),  — сообщает RT.

    Ранее стали известны причины провала Сироткина на его первом старте гонки «Формула-1».

    Автор: Сергей Свазовский
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