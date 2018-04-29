Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

Сирия, 29 апреля. ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям проправительственных сил САР в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе организован вооруженный альянс «Нусра аль-Ислам», на юге Хамы продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дамаске, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ1 новые территории Дамаска, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе и Хаме, противостоят SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

Курды: ведут бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: атаковала позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В южных пригородах Дамаска продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Исламского государства». Военный источник передает в сети Telegram (@Syria_2_4), что правительственные войска САР под прикрытием российской авиации выбили радикальных исламистов с территории фермы Казия. Ранее САА освободила от ИГИЛ1 кварталы Аль-Асали и Аль-Джура и район Аль-Кадам.

Местные источники пишут, что проправительственные силы уничтожили более 68 боевиков ИГ. Вооруженные столкновения продолжаются в районе Хаджар аль-Асвад.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что рядом с больницей в городе Аль-Баб было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях городов Джазрая и Зумар на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (NRVR11).

Провинция Хомс

Сирийская авиация продолжает наносить удары по пунктам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хомс. О боевых вылетах ВВС Сирии пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@homs_ayad). Одновременно под прикрытием военных самолетов по позициям радикальных исламистов бьет артиллерия Сирийской арабской армии (САА).

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что 156 боевиков, базирующихся в окрестностях города Ар-Растан, решили воспользоваться правом на урегулирование своего статуса и сложили оружие.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Orient News пишет, что ВВС международной коалиции нанесли удары по населенным пунктам Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина, занятых недавно проправительственными силами САР.

После воздушной атаки в данном районе отмечаются боестолкновения между поддерживаемыми США Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами народного ополчения, выступающими на стороне Сирийской арабской армии (САА). По сведениям Twitter-канала (@sayed_ridha), обе стороны вооруженного конфликта несут потери.

Провинция Идлиб

Группировки вооруженной оппозиции «Харас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид», действующие на территории Идлиба, объединились в коалицию под названием «Нусра аль-Ислам». Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@shahed_alep), что стало известно, что в результате взрыва на одной из улиц административного центра региона погиб один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Провинция Хама

На юге провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что радикалы обстреляли расположения правительственных войск САР в деревне Жадрин. Ранее сообщалось о столкновениях между САА и боевиками в окрестностях населенных пунктов Тулуль аль-Хомр и Талаф.

В северной части региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация бьет по объектам исламистов недалеко от Аль-Латамины и Кафр Зеты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)