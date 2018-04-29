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Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс
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Сирия: боевики покинут Дамаск в обмен на эвакуацию жителей шиитских городов — СМИ
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    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

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    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Сирия, 29 апреля. ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям проправительственных сил САР в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе организован вооруженный альянс «Нусра аль-Ислам», на юге Хамы продолжаются перестрелки между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дамаске, бьют по «Ан-Нусре» в Хаме.  

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ1 новые территории Дамаска, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе и Хаме, противостоят SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

    Курды: ведут бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: атаковала позиции САА в Дейр-эз-Зоре.  

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    В южных пригородах Дамаска продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Исламского государства». Военный источник передает в сети Telegram (@Syria_2_4), что правительственные войска САР под прикрытием российской авиации выбили радикальных исламистов с территории фермы Казия. Ранее САА освободила от ИГИЛ1 кварталы Аль-Асали и Аль-Джура и район Аль-Кадам.

    Местные источники пишут, что проправительственные силы уничтожили более 68 боевиков ИГ. Вооруженные столкновения продолжаются в районе Хаджар аль-Асвад.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что рядом с больницей в городе Аль-Баб было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях городов Джазрая и Зумар на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (NRVR11).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Сирийская авиация продолжает наносить удары по пунктам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хомс. О боевых вылетах ВВС Сирии пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@homs_ayad). Одновременно под прикрытием военных самолетов по позициям радикальных исламистов бьет артиллерия Сирийской арабской армии (САА).

    Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что 156 боевиков, базирующихся в окрестностях города Ар-Растан, решили воспользоваться правом на урегулирование своего статуса и сложили оружие.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Информационное агентство Orient News пишет, что ВВС международной коалиции нанесли удары по населенным пунктам Хувейджат аль-Маиишия, Шамра аль-Хисан, Аль-Джиа и Джанина, занятых недавно проправительственными силами САР.

    После воздушной атаки в данном районе отмечаются боестолкновения между поддерживаемыми США Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами народного ополчения, выступающими на стороне Сирийской арабской армии (САА). По сведениям Twitter-канала (@sayed_ridha), обе стороны вооруженного конфликта несут потери.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    Группировки вооруженной оппозиции «Харас ад-Дин» и «Ансар ат-Таухид», действующие на территории Идлиба, объединились в коалицию под названием «Нусра аль-Ислам». Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@shahed_alep), что стало известно, что в результате взрыва на одной из улиц административного центра региона погиб один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 апреля 22.30: ВВС международной коалиции атаковали союзников САА в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе появился новый вооруженный альянс

    На юге провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что радикалы обстреляли расположения правительственных войск САР в деревне Жадрин. Ранее сообщалось о столкновениях между САА и боевиками в окрестностях населенных пунктов Тулуль аль-Хомр и Талаф.

    В северной части региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российская авиация бьет по объектам исламистов недалеко от Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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