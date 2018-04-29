В РПЦЗ раскритиковали инициативу Порошенко создать «независимую» церковь

Москва, 29 апреля. В Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) раскритиковали инициативу украинского президента Петра Порошенко о создании «независимой» церкви. Как говорится на официальном сайте Московского патриархата, она имеет целью разжигание религиозной вражды в стране.

В заявлении, которое подписали члены Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, действующие в США, Канаде, Европе и Австралии, отмечается, что на священной земле Киевской Руси «коварные политические устремления» преподносятся «под личиной некоей религиозной деятельности, но с очевидной целью разжигания вражды и настроений в православном народе, с намерением возбудить церковный раскол».

По словам авторов документа, инициатива Порошенко — «лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам Православной Церкви».

Напомним, ранее «Оппозиционный блок» обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что он использует церковь для поднятия собственного рейтинга перед выборами.