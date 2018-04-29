Донбасс: ВСУ обстреляли два поселка в ЛНР

Луганск, 29 апреля. С начала дня 29 апреля украинские военные два раза нарушили режим прекращения огня. Как рассказали в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли районы поселка городского типа Калиново и села Пришиб.

Как говорится в сообщении, огонь велся с направления населенных пунктов Крымское, Попасная по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново и Пришиб с применением гранатометов (восемь гранат), 82-мм минометов (девять мин) и стрелкового оружия.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе БМП, РСЗО «Град» и укрепили свои позиции личным составом.