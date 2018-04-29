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Донбасс: ВСУ обстреляли два поселка в ЛНР
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    Донбасс: ВСУ обстреляли два поселка в ЛНР

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    Донбасс: ВСУ обстреляли два поселка в ЛНР

    Луганск, 29 апреля. С начала дня 29 апреля украинские военные два раза нарушили режим прекращения огня. Как рассказали в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли районы поселка городского типа Калиново и села Пришиб.

    Как говорится в сообщении, огонь велся с направления населенных пунктов Крымское, Попасная по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново и Пришиб с применением гранатометов (восемь гранат), 82-мм минометов (девять мин) и стрелкового оружия.

    Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебросили к линии фронта в Донбассе БМП, РСЗО «Град» и укрепили свои позиции личным составом.

    Автор: Тимур Румянцев
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