«Это сверх цинизма»: Захарову возмутили вопросы британских СМИ на брифинге при ОЗХО

Барнаул, 29 апреля. Вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума являются «хамскими». Соответствующее заявление в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия 1» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам. первый вопрос прозвучал из уст британского журналиста, который поинтересовался у свидетелей предполагаемой химатаки, сколько им заплатили за участие в этом брифинге.

«Это сверх цинизма, вопрос – хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации», — возмутилась Захарова.

Она также указала на то, что на брифинге не было как таковых западных партнеров — ни англичан, ни американцев, ни французов.

Напомним, брифинг при ОЗХО с участием свидетелей предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума прошел в штаб-квартире ООН. В нем приняли участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который ранее рассказал о том, как его поливали водой после событий в Восточной Гуте.