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Эксперт о готовности ЕС бороться с пошлинами США: Европа сталкивается с логикой шантажиста
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    Эксперт о готовности ЕС бороться с пошлинами США: Европа сталкивается с логикой шантажиста

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    Эксперт о готовности ЕС бороться с пошлинами США: Европа сталкивается с логикой шантажиста

    Москва, 29 апреля. Совместное заявление Франции, Франции и Германии о готовности защищать свои торговые интересы в случае, если США введут пошлины на европейскую продукцию, прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

    «Европа сталкивается с логикой шантажиста», — подчеркнул эксперт.

    По его словам, американцы стараются заставить Евросоюз соблюдать наложенные ими торговые ограничения. Имеются в виду санкции, которые нужны президенту США Дональду Трампу, чтобы защитить экономику своей страны. В этих условиях Европа может отказаться от подчинения и дать отпор в виде коллективных контрсанкций, отметил Мирзаян.

    «Пока коллективной политической воли это сделать не наблюдается, потому что если ЕС пойдет на такой шаг, то это будет серьёзный удар по трансатлантическим отношениям», — заключил он, передает RT.

    Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что страны ЕС будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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