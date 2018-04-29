Эксперт о готовности ЕС бороться с пошлинами США: Европа сталкивается с логикой шантажиста

Москва, 29 апреля. Совместное заявление Франции, Франции и Германии о готовности защищать свои торговые интересы в случае, если США введут пошлины на европейскую продукцию, прокомментировал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Европа сталкивается с логикой шантажиста», — подчеркнул эксперт.

По его словам, американцы стараются заставить Евросоюз соблюдать наложенные ими торговые ограничения. Имеются в виду санкции, которые нужны президенту США Дональду Трампу, чтобы защитить экономику своей страны. В этих условиях Европа может отказаться от подчинения и дать отпор в виде коллективных контрсанкций, отметил Мирзаян.

«Пока коллективной политической воли это сделать не наблюдается, потому что если ЕС пойдет на такой шаг, то это будет серьёзный удар по трансатлантическим отношениям», — заключил он, передает RT.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что страны ЕС будут готовы защищать свои торговые интересы, если США примут меры, которые будут направлены против них.



