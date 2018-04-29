Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Новгородской области

Великий Новгород, 29 апреля. Страшное ДТП произошло в Новгородской области: при столкновении Volkswagen Polo и грузового автомобиля погибли три человека.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону, авария случилась на 475-м километре автодороги «Россия». Отмечается, что при столкновении все три человека, находившиеся в иномарке — водитель, 1964 года рождения, его пассажирки 1963 и 1931 года рождения — скончались на месте от полученных травм.

Виновником ДТП оказался водитель автомобиля Mercedes — он ударил сзади Volkswagen, из-за чего последний отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

Напомним, ранее сообщалось, что двое детей пострадали в ДТП на КАД в Петербурге.