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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
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    Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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    Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

    Москва, 29 апреля. Страшная трагедия произошла в подмосковном Егорьевске: при пожаре в жилом доме погибли двое малолетних детей, еще один ребенок пострадал. 

    Как сообщили журналистам в ГСУ СК по области, ЧП случилось в воскресенье. Возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. На место прибыли огнеборцы, которые в ходе тушения пожара обнаружили тела двух малолетних дней. Третьего ребенка доставили в больницу в бессознательном состоянии.

    В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники пожарной службы, криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Автор: Тимур Румянцев
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