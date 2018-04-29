Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Москва, 29 апреля. Страшная трагедия произошла в подмосковном Егорьевске: при пожаре в жилом доме погибли двое малолетних детей, еще один ребенок пострадал.

Как сообщили журналистам в ГСУ СК по области, ЧП случилось в воскресенье. Возгорание произошло в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома. На место прибыли огнеборцы, которые в ходе тушения пожара обнаружили тела двух малолетних дней. Третьего ребенка доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники пожарной службы, криминалисты и следователи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.