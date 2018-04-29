В посольстве РФ в Лондоне рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей

Лондон, 29 апреля. Посольство Российской Федерации в Лондоне сообщило, что Россия до сих пор не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам спустя почти два месяца после инцидента в британском Солсбери.

«Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль, — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства. — Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что МИД намерен не оставлять без внимания расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Не представив никаких доказательств, страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей.